İstanbul'da karne heyecanı

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından İstanbul'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. İstanbul'da toplam 2 milyon 741 bin 423 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencilerden bazıları hatıra fotoğrafı çekilirken bazıları ise karne heyecanını arkadaşları ile yaşadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak. Öğrenciler ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019'da yapacak ve yarıyıl tatili de 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 19 Haziran'da ise yaz tatiline girilecek.