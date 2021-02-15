İstanbul'da kartpostallık manzaralar

İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Galata Kulesi'nin etrafındaki binalar beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Tarihi Yarımada ve çevresindeki yapıları beyaz örtü ile kapladı. Tarihi binaların kartpostallık görüntüsü ise havadan görüntülendi. Galata Kulesi'nin etrafındaki binalar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.