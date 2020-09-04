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İstanbul'da kepçeye çarpan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sür’atli bir şekilde minibüsü sollayan sürücü, yavaş şekilde seyreden kepçeye arkadan çarptı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sür'atli bir şekilde minibüsü sollayan sürücü, yavaş şekilde seyreden kepçeye arkadan çarptı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve hava yastıkları patlayan araçtaki sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle bulvar üzerinde sür'atli bir şekilde seyreden sürücü, önündeki minibüsü sollamak istedi. Minibüsü sollayan sürücü yoluna devam ettiği esnada önünde yavaş bir şekilde seyreden kepçeye sert bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı dağılan ve camı patlayan aracın hava yastıkları patladı. Kaza sonucu otomobildeki sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yeni bir kazaya neden olmamak için yola akan yağları kumladı. Kaza nedeniyle bulvar üzerine trafik yoğunluğu oluştu.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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