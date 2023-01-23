İstanbul'da kıraathanede silahlı saldırı kamerada: Sandalye fırlatıp, masaları devirdiler

Kağıthane'de bir kıraathaneye gelen maskeli 4 şahsın silahlı saldırıda bulunduğu o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve 3 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, titiz bir çalışmayla maskeli 4 saldırganın kimliğini tespit etti. Açılan ateşe sandalye fırlatılarak karşılık verildiği ve masaların devrildiği o dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kağıthane Harmantepe Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli 4 şahıs ellerinde silahla sokaktaki bir kıraathaneye gelmişti. İçeriye giren şahıslar, masada oyun oynayan Yusuf Koçyiğit'e silahlı saldırıda bulunmuştu. Saldırı sırasında Koçyiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmıştı.

Oyun oynayanlara ateş açılmıştı

Sesleri duyan kıraathanedeki vatandaşlar kendilerini yere atarak korunmaya çalışmıştı. Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etmişti. Yaralanan 3 kişi vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Yusuf Koçyiğit ameliyata alınmış ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Kurşunlardan biri ise karşı binadaki bir dairenin camın isabet etmişti.

Sandalye fırlatıp masaları devirdiler

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, yaşanan o silahlı saldırı anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli 4 şahıs ellerinde silahla kıraathaneye geliyor. Şahıslardan ikisi içeriye girerek sesleniyor, diğer 2'si dışarıda bekliyor. Birkaç kez dışarıya çıkıp içeriye giren şahıslar daha sonra ellerindeki silahı ateşliyor. Saldırıda oyun oynayan vatandaşlar masayı devirerek arkasına sığınırken, saldırgan arka tarafa yöneliyor. Burada oturanlar saldırgana sandalye atarak karşılık verirken, ateş açması sonucu kurşun isabet eden 3 kişi yere yığılıyor. Saldırgan ardından kıraathaneden çıkarak diğerleriyle birlikte kaçıyor.

Polis saldırganların kimliğini tespit etti

Öte yandan saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, günlerdir yürüttüğü titiz bir çalışma sonucu maskeli saldırganların kimliklerini tek tek belirledi. Gaziosmanpaşa'dan motosikletle geldiklerinin de tespit edildiği saldırganların yakalanmasıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.