İstanbul'da kiralık ev bulmak zorlaştı

Emlak sektörü temsilcileri bu durumun yapılması planlanan konutların pandemi döneminde yapılmamasının arz talep dengesini bozmasından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca son bir yılda kiralardaki artışın ev sahiplerinde de kaynaklandığı söyleniyor.

Son dönemde öncelikle İstanbul ve birçok büyükşehirde ev bulmak zorlaştı. Kiralık ev bulmanın zorlaşmasının yanı sıra mevcut kiralık evlerde de fahiş fiyat artışları konusu gündeme geldi. Emlak sektörü temsilcileri son dönemde kiralarda yaşanan fiyat artışı konusunu değerlendirdi. Ev arayan vatandaşların yüksek kiralardan yakındığı bilinirken emlakçılar ise sıkıntının yapılması planlanan konutların pandemi döneminde yapılmamasından kaynaklandığını söylüyor.

Konut arzı ile konut talebi arasında şu anda bir uyumsuzluk olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Hakan Akdoğan, "Yeni üretilen konutlar talebi karşılamıyor. Yapılması planlanan konut projeleri pandemi dönemiyle birlikte yapılamadı. Bunun dışında kısıtlamalarla birlikte ertelenen düğünlerin başlamış olması, yüz yüze eğitimin tekrar başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin konut ihtiyacı konutlara talebi artırıyor. Bunun yanı sıra konut kredilerinin artması sebebiyle konut almak yerine kiralama daha fazla tercih ediliyor. Bu sebepler konut fiyatlarını artırıyor'' dedi.

Yeni yapılan konutların artmasıyla kiralarda dengelenme olabileceğini belirten Akdoğan, ‘'Yakın bir tarih için fiyatların düşeceğini söylemek doğru olmaz. Bunun sebebi de, yeni üretilen konutların sürelerinin olmasıdır. 1 ya da 2 yıl gibi süreler sonunda bir yaşamsal alan oluşabiliyor. Eğer yeni üretilen konutlar hızlanırsa, kiralarda bir dengelenme olur. Bunun önemli ayaklarından bir tanesi de mevduat faizleridir. Mevduat faizleri burada düşerse, yeni konut üretiminde çok ciddi bir ivme yakalanabilir. Pandemi etkisi ve dünyadaki ekonomik durumlardan dolayı da döviz kurlarında bir oynaklığa neden olabiliyor. Bu dalgalanmaların giderilmesi durumunda tüm sektörlerde bir denge olacağını düşünüyorum. Bu da kira ücretlerinin dengelenmesine etki edecektir'' diye konuştu.

"Ev sahibi geçerli bir sebebi olmadan kiracısını çıkaramaz"

Kira fiyatlarını arttırmak için kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahiplerine ilişkin konuşan Emlakçı Serkan Şahin ise ‘Etik bir davranış olmadan kiracısını çıkarıp evini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyenler olabiliyor. Bu gibi durumda kiracının haklarını iyi bilmesi gerekiyor. Ev sahibi geçerli bir sebebi olmadan kiracısını çıkaramaz. Kiracı evi barınma ihtiyacının dışında kullanıyorsa yani amacına uygun kullanmıyorsa ev sahibi kiracısının tahliyesini isteyebilir. Ev sahibi fahiş fiyat talep edemez. Ev sahibinin zam talebi TÜFE oranının 12 aylık ortalamasını geçemez'' açıklamalarında bulundu.