İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Yüzde 70'lere çıkan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da cuma mesai saati sonrası trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşandı. Cumartesi kaldırılan soka çıkma kısıtlamasının vaka sayılarının artmasıyla Cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar uygulanacağını duyurmuştu. Bunun üzerine akşam saat 21.00 da evinde olmak isteyenlerin trafiğe akın etmesiyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 69'lara çıktı.