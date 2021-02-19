İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu

Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.
Türkiye genelinde korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Ankara istikametinde yoğun trafik oluştururken vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk çekti. Akşam saat 21.00'da başlayacak sokağa kısıtlamasına saatler kala trafik kilitlendi. D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63'lere ulaştı.