İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

00'dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 ile rekor seviyeye ulaştı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk 74 seviyesine ulaştı. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.