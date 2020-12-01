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İstanbul'da kısıtlama sonrası denetimler başladı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00 itibariyle başlamasının ardından polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçları kontrol etti. Denetimler havadan görüntülendi.


Korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma kısıtlama başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor. Denetimler havadan görüntülendi.

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