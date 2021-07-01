İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, hayat normale dönmeye başladı

Normalleşmenin ilk gününde toplu taşımada ve trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu

Korona virüs kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle sona erdi. İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafikte ve toplu taşımadaki son durum görüntülendi.

Dün akşam saat 22.00'da başlayan son kısıtlama bu sabah 05.00'da itibariyle sona erdi. Kamuda mesai saatlerinin de normale dönmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Vatandaşların da toplu taşıma araçları yoğun şekilde kullandıkları görüldü.