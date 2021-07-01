İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, hayat normale dönmeye başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 1,5 yıllık kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte 1 Temmuz itibariyle hayat normale döndü.

Normalleşmenin ilk gününde toplu taşımada ve trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu


Korona virüs kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle sona erdi. İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafikte ve toplu taşımadaki son durum görüntülendi.


Dün akşam saat 22.00'da başlayan son kısıtlama bu sabah 05.00'da itibariyle sona erdi. Kamuda mesai saatlerinin de normale dönmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.


Vatandaşların da toplu taşıma araçları yoğun şekilde kullandıkları görüldü.

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