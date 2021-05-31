İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı. Sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerinde seyrediyor.



İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. İl genelinde yüzde 45 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.