İstanbul'da Kök Hücre Kongresi düzenlendi

3'üncü Kök Hücre Kongresi, 12-14 Nisan tarihleri arasında Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Kongrede Dr. Tuncay Taş, sertleşme problemi alanında klinik kök hücre araştırmasını paylaştı.

Kongrede sertleşme problemi alanında klinik kök hücre araştırmasını Dr. Tuncay Taş, meslektaşlarıyla paylaştı. İstanbul Cerrahi Hastanesi Üroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Taş, sertleşme probleminde kök hücre tedavisi için şunları söyledi: ''Massachusetts Male Aging Study araştırmasına göre; dünyada 40 yaş üstü erkelerin yüzde 52'si (Hafif şiddette yüzde 17.2, orta yüzde 25.2, ağır yüzde 9.6) sertleşme problemine maruz kalmaktadır''.

Dr. Öğr. Üyesi Taş, diyabet, hipertansiyon, obezite veya koroner kalp hastalığı zemininde gerçekleşen sertleşme probleminin ilaçla tedavisinin yüzde 40 oranında başarısız olduğunu belirterek, ''İlaç tedavisinden yanıt almayan hastalarımıza uyguladığımız yeni klinik araştırma sonuçlarımız, kök hücre içeren Stromal Vaskuler Fraksiyon ile bazı hastaların kendiliğinden ilişkiye girmelerini sağlamak için yeterli sertleşme fonksiyonunu geri kazanabileceğini göstermektedir'' dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Taş, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu, çalışma öncelikle tolerans, güvenlik, dozaj ve etkinliği ele alan pilot bir çalışmadır. Çalışmamızda lokal anestezi ile göbek etrafından alınan yağlardan taze izole edilmiş Stromal Vaskuler Fraksiyon yine lokal anestezi ile penise tek doz enjekte edildi. Her 3 hastanın ikisinde arzu edilen başarı elde edildi. Ancak klinik çalışmaların artması ve kılavuzlara girmesi ile verilerimizin ve tekniğimizin bilim dünyasına katkısını daha net göreceğiz''.