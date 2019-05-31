İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme

Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de artık köprüyü kullanabilecek.

Boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili TBMM'de kabul edilen teklifin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi de harekete geçti. Bu kapsamda yeni bir düzenleme yapıldı. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis v.s) geçebilecek. Düzenleme öncesinde köprüyü kullanması nedeniyle ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de yapılan düzenleme sonrası artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise tüm motorlu araçların geçişi sağlanacak.