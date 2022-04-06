İstanbul'da korkunç cinayetin katili yakalandı: Arkadaşını kalbinden bıçaklayıp öldürmüştü

Kağıthane'de sokakta karşılaşıp tartıştığı kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu arkadaşını çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde 28 Mart'ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan muştalı kavgada Muhammed Şebir Dogani (19) kalbinden bıçaklanması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan kaçmış, polis ekipleri ise yaşanan cinayetin aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü

Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi, katil zanlısının yabancı uyruklu Maiwand N. (24) olduğunu tespit etti. Katil zanlısını yakalamak için devam eden çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Beylikdüzü'nde olduğunu belirledi.

Katil zanlısı tutuklandı

Maiwand N. yapılan operasyon kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyette ifadesi alınan saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.