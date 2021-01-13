İstanbul'da korona virüsle mücadelede vatandaşa 15 milyardan fazla yardım

İstanbul'da Covid-19'un ekonomik etkilerinden vatandaşları korumak için 2020 yılında “Sosyal Koruma Kalkanı” programı kapsamında 15 milyar liradan fazla destek sağlandı.

Tüm insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sosyal Koruma Kalkanı” programı kapsamında İstanbul'da vatandaşlara bugüne kadar 15 milyardan fazla destek sağlandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan destekle ilgili rakamlar şu şekilde açıklandı:

“1 milyon 100 bin 286 hane/kişiye 1 milyar 100 milyon 286 bin TL sosyal destek, 1 milyon 222 bin 857 çalışana 9 milyar 380 milyon 803 bin 767 TL kısa çalışma ödeneği, 734 bin 451 çalışana 2 milyar 251 milyon 403 bin 757 TL nakdi ücret desteği, 261 bin 218 kişiye 1 milyar 449 milyon 605 bin 196 TL işsizlik ödeneği, 1 milyon 96 bin 526 çalışana 891 milyon 584 bin 467 TL normalleşme desteği olmak üzere toplam 15 milyar 73 milyon 683 bin 187 TL yardım yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un öncülüğünde salgınla mücadele kapsamında yapılan destekler için İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz.”