İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da kritik toplantı başladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı.


Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor. Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.

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