İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi "huzur" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde "huzur uygulaması" başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde "huzur uygulaması" başlatıldı. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.


Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan "Güven huzur uygulaması" kapsamında İstanbul'da da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Sabah 09.00'da başlayan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri destek verdi. Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapıldı. Araçlar didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.


Uygulama kapsamında Beyoğlu Taksim ve Fatih Millet Caddesi'nde kontroller gerçekleştirildi. Durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ile arama yapılırken, evrak kontrolünün ve GBT taraması gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.