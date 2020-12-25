İstanbul'da kuyumcuda bıçaklı kavga

Kağıthane'de daha önceden hırsızlık yaptığı işyerine gelen bir şahıs ile kuyumcu arasında arbede çıktı. Kuyumcunun çektiği bıçağı ele geçiren şahıs, saldırdığı kuyumcuyu karnından ve boğazından ağır yaraladı. Sesleri duyarak müdahale eden esnaf da saldırganı etkisiz hale getirdiği esnada omzundan yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 10.40 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan 51 yaşındaki Şenol Çolak işyerinde olduğu esnada Hikmet K. (31) içeriye girdi. İşyerine gelen şahıs Çolak'tan altın istedi. Çolak'ın önceden işyerinden hırsızlığı yaptığı şahsı tanıması üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartıştığı kuyumcuyu boğazından bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan kuyumcu Çolak, şahsı işyerinden çıkartmak istedi. O esnada yaşanan arbede sonucu bıçağı ele geçiren Hikmet K., Çolak'ı karnından ve boğazından ağır yaraladı. Ağır yaralanan Çolak'ın yere düşmesi sonrası sesleri duyan esnaf Kadir Uzun (38) kuyumcuya girerek saldırgana müdahale etti. Saldırganın bıçağı sallaması sonucu omzundan aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kadir Uzun ve çevredeki vatandaşlar, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Esnaf yakalayıp polise teslim etti

Olayın ardından ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Hikmet K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaralılar ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise işyerinde bir süre çalışma yaptı.

Çalışmalar sürdüğü esnada kuyumcunun olay yerine gelen yakını bir süre yere çökerek gözyaşı döktü.