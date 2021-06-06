İstanbul'da LGS heyecanı başladı

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin, İstanbul'da ise bin 552 özel ve devlet okulunda 194 bin 647 öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınava 1 hafta kala bacağını sakatlayan bir öğrenci ise sınav merkezine ayağındaki sargılarla geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09.30'da başlayan ilk oturum 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. İlk oturumun ardından ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek.

Sınava bacağındaki sargılarla geldi

Ataşehir Küçükbakkalköy'de Kemal Berktan Ortaokulunda da sınava girecek öğrenciler okula alınmaya başlandı. Korona virüs salgını nedeniyle sınavla ilgili tedbirler de alındı. Okullarda öğrenciler ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı. Görevliler öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyması konusunda sık sık uyarıda bulundu. Öte yandan, Emre Aksoy isimli bir öğrenci ise sınava 1 hafta kala bacağından sakatlanması sonrası ayağındaki sargılarla sınav merkezine geldi.

“Çok stresli ve heyecanlı bir gün”

Sınava ayağındaki sargılarla gelen Emre Aksoy, “Sınavdan kısa süre önce top oynarken ayağımdan sakatlandım. Bugün de sınava geldim. Heyecanlıyım, stres de var. Evde bolca test çözüp derslerime çalıştım. Yine de sınav günü herkes çok stresli. İki oturum olacak. Sayısal ve sözel olarak. Heyecanlıyım” dedi.

“Çocuğumun başaracağına inanıyorum”

Çocuğunu sınava bırakan veli Recep Yılmaz, “Oğlumun başarılı olacağını umuyorum. Bu sene pandemi şartları nedeniyle oldukça zor geçti. Derslere adapte olmakta biraz zorluk çektik ama elimizden geleni yapamaya çalıştık. Başaracağına inanıyorum. Umarım da altından kalkacak. Her şeyin hayırlısı” diye konuştu.