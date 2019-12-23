İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugün de etkisini sürdürüyor.

Anadolu yakası genelinde etkili olmaya devam eden lodos vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodostan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Vapurlar iskeleye yanaşmakta zorluk çekti, metrelerce yükselen dalgalar da kıyıya vurdu.