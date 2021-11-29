İstanbul'da lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle, megakentin trafiği adeta felç oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, yoğunluk ise İBB verilerine göre yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti. İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.