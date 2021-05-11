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İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, lüks rezidanslarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, lüks rezidanslarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda şahsın gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece ve Esenyurt'ta lüks rezidanslardaki tespit edilen adreslere giden ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda zanlı da gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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