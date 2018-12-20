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İstanbul'da mahalleliyi 1,5 milyon lira dolandıran baba ve oğulları yakalandı

Sancaktepe’de mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak saklamak için aldıkları 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile kayıplara karışan baba ve 2 oğlu polis tarafından yakalandı.

Sancaktepe'de mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak saklamak için aldıkları 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile kayıplara karışan baba ve 2 oğlu polis tarafından yakalandı. 62 kişinin şikayetçi olduğu zanlılar, "Tehdit edildik, o yüzden saklandık” dedi.


Sancaktepe'de meydana gelen olayda 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55), semtte vatandaşların güvenini kazandı. Güven sayesinde vatandaşlar yastık altındaki altınlarını kuyumcu ve oğulları O.E. (26) ve A.E.'ye (33) saklaması için teslim etti. Ancak bazı vatandaşlar saklamak için verdikleri altınları geri almak için geçtiğimiz 12 Aralık tarihinde kuyumcuya gitti. İş yerinin kapalı olduğunu gören vatandaşların durumu mahalleliye bildirmesi üzerine durumu herkes öğrendi. Bunun üzerine vatandaşlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kuyumcunun oğullarıyla beraber yaklaşık 1,5 milyon değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, baba ve 2 oğlunu Bahçelievler'de gizlendikleri evde düzenlenen operasyonla yakaladı ancak altınlar bulunamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba E.E. ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi. Baba E.E. adliye çıkışında, “Tehdit edildik, o yüzden saklandık” dedi.

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