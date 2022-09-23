İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da makas atan sürücüler kamerada

Ümraniye ve Sultanbeyli’de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye ve Sultanbeyli'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


İstanbul Ümraniye ve Sultanbeyli'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde makas atarak ilerleyen sürücülerin trafiği tehlikeye attığı ve diğer araç sürücülerine zorluk yaşattığı görülüyor.

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