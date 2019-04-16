İstanbul'da marketin kasasını soyan hırsız kamerada

Küçükçekmece'de bahçe kapısından girdiği marketin kasasından 400 lira çalan hırsız, polis ekiplerince 24 saat geçmeden yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan suç makinesi zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Korutürk Sokak üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde iş yeri sahibi Ö.E., marketten çıktıktan sonra evine gitti. Olay saatinde kimliği belirsiz bir hırsız, bahçe kapısından markete girdi. İçeride bir süre gezinen hırsız ardından kasaya yöneldi. Kasayı açan hırsız içindeki 400 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı kamerada

Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından hırsızın Nazim Can G.'yi (21) olduğu tespit edildi. Çalışma sonucunda hırsız olayın ertesi günü Halkalı Merkez Mahallesi Fulya Sokak üzerinde ekiplerce yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsız suç makinesi çıktı

Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesi ve emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının 3 adet iş yerinden hırsızlık, 2 adet otodan hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık, 4 adet evden hırsızlık, 6 adet uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.