İstanbul'da markette dehşet anları kamerada: Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar

Şişli'de bir genç, sosyal medya üzerinden küfür ettiği iddia edilen 5 şahıs tarafından önce kovalandı, ardından da arkasından ateş açıldı. Akaryakıt istasyonuna sığınan genci kovalayan şahıslar, marketin içerisinde feci şekilde dövüp zorla araca bindirdikten sonra yol kenarına attı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki otomobilden inen bir grup, sosyal medyadan kendilerine küfür ettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı. Arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçan B.A. bir akaryakıt istasyonuna girdi. Genç kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi. Ardından markete dalan saldırganlar, B.A.'yı yakalayarak öldüresiye darp etti. Market çalışanları genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlar B.A.'yı sürükleyerek marketin dışarısına çıkarıp, burada da darp ettikten sonra otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırganlar bir süre sonra B.A.'yı yol kenarına bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, saldırganların Y.E.C., M.Y., M.C.Ş., A.A.A. ve Ö.T. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ekipler şahısların ikamet adreslerini tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

Gencin yaşadığı dehşet anları kamerada

Gencin yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların bir genci kovaladığı, daha sonra kaçan gencin markete sığındığı ve burada saldırganlar tarafından darp edildiği, daha sonrasında ise otomobile alınarak götürüldüğü görülüyor.