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İstanbul'da maske takmayan 15 bin 621 kişiye ceza

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğuna uyamayan 15 bin 621 kişiye cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğuna uyamayan 15 bin 621 kişiye cezai işlem uygulandı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından maske takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.


Vali Yerlikaya'dan yapışan açıklamada, “22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetimin yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı” denildi.


Vali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında ayrıca "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.

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