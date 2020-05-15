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İstanbul'da ‘maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul’da ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul'da ‘maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde otomobil, ticari taksi ve İETT otobüslerinde gerçekleştirilen denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de katılarak yapılan denetimleri yerinde inceledi.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul'da ‘maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı. Fatih Millet Caddesi üzerinde yapılan trafik denetlemeleri İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez yerinde inceledi. Durdurulan ticari taksi ve İETT Özel Halk otobüslerinde maske ve sosyal mesafeye şartına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde durdurulan ticari taksi ve İETT Özel halk otobüslerinde sürücüler ve yolcuların maske ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü. Yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

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