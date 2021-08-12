İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da mest eden manzara

İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde beliren hilal şeklindeki ay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kartpostallık görüntüsü görenleri mest etti.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren hilal şeklindeki ay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kartpostallık görüntüsü görenleri mest etti.


İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren ayın hilal hali ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün oluşturduğu kartpostallık görüntüsü göz kamaştırdı. İstanbul Boğazı'na gezmek için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile hilal şeklindeki ayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Köprü ile ayın aynı karede buluştuğu anlar ise görenleri kendine hayran bıraktı.

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