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İstanbul'da metrobüs yoğunluğu

İstanbul’da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Soğuk havada evlerine gitmeye çalışan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.


İstanbul'da geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, haftanın ilk mesai gününün ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüste yoğunluk oluşturdu. Soğuk havada evlerine gitmek için metrobüse binmek isteyen vatandaşlar, duraklarda kimi zaman sosyal mesafe kuralını unuttu.


Metrobüste yoğunluğun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Yoğunluk çok, sosyal mesafe yok. Sosyal mesafe diye bir şey var mı, yok. Sonra diyorlar ki bu hastalık niye uzuyor. Siz tedbirinizi almazsanız böyle devam eder. Genelde böyle kalabalık. Daha binemedim metrobüse” ifadelerini kullandı.


Metrobüsün az geldiğini söyleyen bazı vatandaşlar da, soğuktan dolayı böyle olmadığını, kalabalığın hep yaşandığını belirttiler.

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