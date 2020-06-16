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İstanbul'da minibüs denetimi: 5 yolcu fazla çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.

Küçükçekmece'de trafik polisleri 5 fazla yolcu bulunduran minibüse toplamda bin 104 lira para cezası uyguladı.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Yeni kararla birlikte toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma zorunluluğu kaldırılmıştı. Artan vakalar sonrasında Küçükçekmece trafik polisleri ilçede minibüs denetimlerini arttırdı. Denetimlerde minibüsler ekipler tarafından tek tek durdurulurken evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.



Bin 104 lira para cezası


Kontrol esnasında durdurulan bir minibüste trafik ekipleri tarafından şoförün ehliyet ruhsatının kontrolü yapıldığı sırada ekipler içerideki yolcu sayısını kontrol etti. Polis memuru minibüste 5 yolcunun fazla olması nedeniyle şoföre önce 104 lira para cezası kesti. Ayrıca şoföre Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten bin lira para cezası kesilerek toplamda bin 104 liralık cezai işlem uygulandı. Öte yandan yolcu ve sürücülerin maske kuralına uyduğu görüldü.

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