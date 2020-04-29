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İstanbul'da Minibüslere el dezenfekte ünitesi konuldu

Korona virüse karşı Tuzla’da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi.

Korona virüse karşı Tuzla'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Tuzla Belediyesi tarafından Tuzla ile Pendik arasında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan minibüslere el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. Yolculuk yapan vatandaşların dezenfektan kullanarak sosyal mesafeye uyduğu görüldü. güvenlik kamerasına anbean yansıdı


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren Tuzla Belediyesi tedbir çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tuzla ile Pendik arasında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan minibüslere dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Tuzla ile Pendik arası mesafede hizmet veren 38 minibüse şoförler ve yolcuların kullanması için el dezenfektan üniteleri konuldu. Vatandaşların minibüslere binerken el dezenfekte ünitelerini kullandıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak yolculuk yaptıkları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Öte yandan Tuzla ilçesinden Pendik ilçesine yolculuk yapan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek bu önemli çalışmadan dolayı Tuzla Belediyesine teşekkür ettiler.

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