İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonu: 14 motosiklet bulundu, 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da motosikletleri direksiyon kilidini kırarak çalan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. 5 ilçede düzenlenen operasyonda 14 motosiklet çalan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri İstanbul'da artan motosiklet hırsızlığı yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde şüphelilerin İstanbul genelinde park halinde bulunan motosikletlere direksiyon kilitlerini kırma yöntemiyle çaldıklarını ve motorların bir kısmını parçalayarak yedek parça olarak sattıkları, bir kısmını ise sahte plaka ve belge düzenleyerek satışa sunduklarını belirlendi. Zanlıların aynı yöntemle 14 motosiklet çaldıkları belirlendi.

Çaldıkları motosikletleri sahiplerine tekrar geri satmaya çalıştılar

Şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden çalınan motosikletlerinin resmini koyup bulunmasını isteyen vatandaşları tespit ederek motosikletlerini geri satmaya çalıştığı da öğrenildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alınırken, çalıntı 10 motosiklet sahiplerine teslim edildi.