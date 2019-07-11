İstanbul'da motosikletinin benzin deposunun üstüne oturup tek teker üzerinde giden maganda yakalandı

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletinin, benzin deposunun üstüne oturduktan sonra ayaklarını havaya kaldırıp tek tekerlek üzerinde metrelerce giden maganda ve mega kentin çeşitli noktalarında arkasına aldığı sevgilisiyle terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara toplamda 2 bin 759 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletli bir maganda, benzin deposunun üstüne oturup ayaklarını da havaya kaldırıp tek tekerlek üzerinde metrelerce gitmişti. Şov uğruna tehlikeli hareketler yapan maganda, o anları kaydettirip sosyal medyada yayınlamıştı. Mega kentin çeşitli noktalarında, başka bir motosikletli maganda ise E-5 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Haliç Köprüsü başta olmak üzere trafikte terör estirmişti. Gece ve gündüz demeden araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek sürücülerin canını tehlikeye atanan maganda, bir başka görüntüsünde ise arkasına aldığı sevgilisiyle tek tekerde makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü.

Magandalara 2 bin 759 lira para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, tüneldeki magandanın 34 LR 5124 plakalı motosiklet sürücüsü Onur D, diğer magandanın ise 71 FK 816 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. olduğunu tespit etti. Şahısların adreslerinin belirlenmesinin ardından sivil trafik polisi, sürücüleri yakalayarak şubeye götürdü. Magandalardan Onur D.'ye, ( motosiklet sürücülerinin Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesinden 235 lira, (Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesinden 108 lira, 343 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Onur D.'nin ehliyetine Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90. maddesi gereğince, sağlık kurulları tarafından Sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporu ile belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.

Ehliyeti süresiz olarak iptal edildi

Diğer maganda Oğuzhan K.'ya ise (Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri) maddesinden bin 2 lira, (Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesine istinaden 412 lira, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesine istinaden de bin 2 lira olmak üzere, toplamda 2 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Oğuzhan K.'nın aday sürücü olması, belirlenen yasal ceza puanını (Aday sürücü İçin 75 puan) doldurmuş olması nedeniyle sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Şubede işlemleri tamamlanan magandalar, “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edilmiştir.