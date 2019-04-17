İstanbul'da mücevher kutusu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Güngören'de gerçekleştirilen operasyonda değeri 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet mücevher kutusu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrüğü'nden transit giriş yaparak Sarp Gümrük Müdürlüğü'ne gitmesi gereken bir tırın araç takip sistemi cihazını söktüğünü belirledi. Kaçakçılıkla Mücadele Mobil Ekipleri, araç takip sistemi cihazının uydu üzerinden sonra sinyal verdiği noktada bırakıldığını belirledi. Aracın yerinin tespit edilmesi amacıyla gidebileceği istikamete ilişkin MOBESE kayıtları üzerinden araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde MOBESE görüntülerinde söz konusu TIR'ın belirli noktalarda temas ettiği bir binek aracın sahibi tespit edildi.

Savcılıktan alınan talimat neticesinde araç sahibi ile birlikte olayla ilgili toplam 6 şüpheli belirlendi ve şüphelilerden 4'ü yakalanarak ifadesi alındı. Yürütülen çalışmalarda araçtaki eşyaların kamyonetlere aktarılarak İstanbul'un Güngören ilçesinde bir depoya boşaltıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu depoda yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet mücevher kutusu ele geçirildi.