İstanbul'da müezzini öldüresiye döven saldırganlar tutuklandı

Beyoğlu'nda bir caminin müezzinini evinin önünde tekme ve yumruklarla öldüresiye darp eden 2 saldırgan, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akşemsettin Camii'nin müezzini Hanefi Çil (52), evinde oturduğu esnada dışarıya çağrılarak, 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülen ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri Çil'i hastaneye kaldırmıştı. Müezzin Çil'in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Yapılan saha çalışmaları sonucunda müezzini darp eden şahısların Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine 2 şahıs Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen 2 şahıs, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişti.

Saldırganlar adli makamlarca tutuklandı

Cami derneği yöneticisi Arif Y. ile Kur'an kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu Ahmet Can Y.‘nin Çil'i darp ettiği ortaya çıkmıştı. Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri yapılan 2 saldırgan adliyeye sevk edilmişti. 2 saldırganın “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.