İstanbul'da müzik şöleni

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu. Sevilen eserlerini dinleyicileri için çalan sanatçı, müzikseverlerden tam not aldı.

Doğu ve batı müziklerini modern enstrümanlarla sentezleyen kamança sanatçısı Mark Eliyahu, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu. Besteci ve tar üstadı babası Piris Eliyahu'nun da yer aldığı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen konsere müzikseverler de yoğun ilgi gösterdi. Journey, Coming Back, Endless, Tribe gibi eserlerinin yanı sıra son çalışmalarını da çalan Mark Eliyahu, müzikseverlerden de tam not alırken, dinleyiciler sanatçının o anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.