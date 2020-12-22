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İstanbul'da narkotik baskınında 30 metrelik tünel bulundu

Narkotik Şube ekipleri, Fatih’te uyuşturucu tacirlerinin “Zula ev” olarak kullandığı düşünülen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik Şube ekipleri, Fatih'te uyuşturucu tacirlerinin “Zula ev” olarak kullandığı düşünülen adrese operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, 6 metre derinliğinde, 30 metre uzunluğunda bir tünel buldu. Ekipler, tünelin bir kiliseye uzanan kaçak kazı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.


Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Balat Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerinin zula evi olarak değerlendirilen bir adreste 30 metre derinliğinde, 6 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Tünelin Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'ne doğru uzandığı belirlendi. Tünelin bir kısmına kadar giden polis ekipleri, kalan kısmın su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi. Polis ekipleri gerçekleştirdiği çalışmada tünelin çıkışının olmadığını tespit etti.


Uzun süreden beri matkap sesleri duyduğunu ifade eden mahalle sakinleri bulunan tünelden dolayı şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.

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