İstanbul'da narkotik dar alan uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Narkotik Dar Alan Uygulamasında’ çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Narkotik Dar Alan Uygulamasında' çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir adrese düzenlenen operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ‘Narkotik Dar Alan Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 2 bin 810 şahıs, 625 araç, 224 motosikletli denetlenirken, 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bağcılarda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Polis ekipleri 21 Ekim günü Bağcılar Merkez Mahallesindeki uyuşturucu hap ticaretinin yapıldığı bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde arama yapan polis ekipleri, hapların yanı sıra pompalı tüfek bularak muhafaza altına aldı.