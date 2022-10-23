İstanbul'da narkotik dar alan uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Narkotik Dar Alan Uygulamasında' çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir adrese düzenlenen operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ‘Narkotik Dar Alan Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 2 bin 810 şahıs, 625 araç, 224 motosikletli denetlenirken, 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bağcılarda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Polis ekipleri 21 Ekim günü Bağcılar Merkez Mahallesindeki uyuşturucu hap ticaretinin yapıldığı bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde arama yapan polis ekipleri, hapların yanı sıra pompalı tüfek bularak muhafaza altına aldı.