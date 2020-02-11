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İstanbul'da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 44 gözaltı gerçekleştirildi.


İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 7 ilçesinde şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekât polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı.


Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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