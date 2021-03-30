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İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı

İstanbul’da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı.

İstanbul'da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon, Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste yapıldı. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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