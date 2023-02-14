İstanbul'da öğrenciler yurtları boşaltmaya devam ediyor

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, evlerine dönmeye devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi Günü sabahı merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.

Öğrencilerin yurtlardan çıkışı sürüyor

2022-2023 akademik yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından KYK'ya bağlı Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurttan çıkış yapmaya başlamıştı. Eşyalarını toplayıp işlemlerini bitiren öğrencilerin yurttan çıkışı sürüyor.