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İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitim için temizlik seferberliği

İlkokul 1.

sınıflar ile okul öncesi eğitim alan öğrenciler önümüzdeki haftadan itibaren 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlıyor.



Pendik Belediyesi de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı bir ortam oluşturmak ve salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla okulları dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri yalnızca sınıfların değil kütüphane, laboratuvar, tuvalet, öğretmenler odası, depo dahil okulların tüm bölümlerinde çalışıyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek dezenfektasyon çalışması Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 160 okulda gerçekleşecek.

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