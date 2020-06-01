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İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitiminde E-5’te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitiminde E-5'te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.


1 Haziran itibarıyla yeni normale dönüş kararlarının hayata geçmesi ile iş yerlerinin de açılmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. Normalleşmenin başladığı ilk günde mesainin bitimiyle birlikte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki araçların ağır bir şekilde seyrettiği görüldü. Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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