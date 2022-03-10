İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da önlemler etkili oldu, yollar boş kaldı

İstanbul’da alınan önlemler nedeniyle etkili olan kar yağışında yollar boş kaldı.

İstanbul'da alınan önlemler nedeniyle etkili olan kar yağışında yollar boş kaldı. Yüzde 18 seviyelerine düşen trafik yoğunluğu Maltepe D-100 karayolunda drone ile havadan görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mega kenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu saat 19.00 sıralarında, İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre yüzde 18 seviyelerine kadar düştü. Maltepe D-100 karayolunda trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.