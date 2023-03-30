İstanbul'da Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden motosiklet tamircilerine denetim

Denetimlerde ruhsatsız çalıştığı tespit edilen motosiklet tamir dükkanları mühürlenirken, çalıntı olabileceği değerlendirilen motor ve şasi numaraları silinmiş bazı motosiklet parçalarına da el kondu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde birçok farklı noktada motosiklet tamir dükkanlarına denetim gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak yapılan denetimlere ilçe zabıta müdürlüğü ekipleri de katıldı. Ekiplerce, tamirhanelerdeki motosikletlerin motor ve şase numaraları tek tek kontrol edilerek çalıntı olup olmadığı kontrol edildi. Numaralarının taşlama yöntemiyle silindiği tespit edilen motosiklet parçalarına el konulurken, ruhsatsız olarak çalıştığı belirlenen edilen çok sayıda motosiklet tamir dükkanı da zabıta ekiplerince mühürlendi.

Çalıntı motosikletlerin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.