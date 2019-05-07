İstanbul'da otomobil hırsızları kamerada

Başakşehir'de kelebek camını kırdığı otomobilden çok miktarda ziynet eşyası ve para ile farklı yerlerden otomobil çalan suç makinesi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Olay, 4 Nisan tarihinde saat 14.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. otomobilini cadde üzerinde park ederek ayrıldı. Bir süre sonra tekrar aracının yanına gelen Y.K. kelebek camının kırılarak içerisinden çok miktarda ziynet eşyası, 5 bin lira ile cep telefonunun çalındığını fark etti. Yaklaşık 110 bin lira zarara uğrayan Y.K. polis ekiplerine şikayette bulundu. Ertesi gün saat 20.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde ise N.G. anahtarını aracın üzerinde bırakarak aşağıya indi. Bir süre sonra geri gelen N.G. nüfus cüzdanı, cep telefonu ve 900 lirasının çalındığını fark ederek ekiplere şikayette bulundu. Aynı mahallede yaşanan başka olayda ise bir aracın plakaları çalındı. Olayları üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızın Yalçın Ş.(36) olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şahıs, Şahintepe Mahallesi Nar Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında çaldığı otomobil ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şubeye götürülen şahıs burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısın emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.