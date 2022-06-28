İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans ettiler

Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1’i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı.

Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Trafiği tehlikeye atan görüntü geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kennedy Caddesi'nde kaydedildi. İddialara göre, Zeytinburnu istikametine seyir halinde olan 42 ALC 007 plakalı otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı.


Gençlerin tehlikeli şovunu gören bir başka sürücü de o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kendilerini görüntüleyen sürücüyü fark eden kadının attığı çığlık, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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