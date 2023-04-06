İstanbul'da otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde İETT otobüsüne çarptıktan sonra karşı şeride savrularak otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Melih Bıçakoğlu hakimiyetindeki 34 GIJ 276 plakalı motosiklet sürücüsü önünde seyir halinde olan İETT otobüsünü sollamaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İETT otobüsüne çarptı, ardından yolun karşı şeridine savrularak otomobilin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü Melih Bıçakoğlu olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki Yüsra Nur Tokgöz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İETT şoförü olay yerinden kaçtı

Kaza sonrası motosikletlinin çarptığı İETT şoförü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapatırken kaçan İETT şoförünü yakalamak için ise çalışma başlattı.