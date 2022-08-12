İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı

Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri önce pişman olduğunu söyleyip saniyeler sonra suçunu inkar etmesi dikkat çekti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ay içerisinde Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çalınan araçları da uydu sinyali üzerinden takip eden ekipler, şüphelilere ulaştı. Olayın şüphelisi oldukları tespit edilen Salim A. (48), Gaffar M. (36), Müslüm K. (41), İbrahim H.K. (38) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Araçların beynini değiştirip çalmışlar

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla, şüphelilerin park halindeki otomobillerin kaputunu açtıktan sonra özel bir cihazla aracın beynini değiştirip kilit mekanizmasını kendi anahtarlarıyla eşleştirdikleri ve araçları bu yöntemle çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu araçların bazılarını parçalara ayırıp sattıkları, bazılarını ise change ettikleri belirlendi.

“Şaşırdım, hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmiş”

Aracı çalınan mağdurlardan biri, “Aracımı Halkalı Gar İstasyonuna çektim. 5-6 saat sonra geldim. Herhalde çektiğim yeri karıştırdım dedim. Çünkü sağa, sola, ileriye, geriye baktım ama bir türlü bulamadım. O an çalındığını anladım. Benim aracım çalınmaz diyerek herkes her yere aracını çekiyor ama maalesef çalınabiliyormuş. Ben bunu gördüm, şaşırdım daha doğrusu. Asayiş Şube sağ olsun, beni sürekli aradı, olayla ilgilendiler. Zaten iki gün sonra araç bulundu. Bulunduktan sonra yedek anahtar dahil öbür anahtarın da iptal olduğunu gördük. Anahtar aracı açıyor ama çalıştırmıyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmişler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri elinden gelen bütün çabayı sarf etti” dedi.

Önce “pişmanım” dedi, sonra suçunu inkar etti

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin “Pişmanım” dedikten saniyeler sonra, “Arkadaşıma selam verdim sadece, ben hırsız değilim” demesi ise dikkat çekti. Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağdurun aracını park edip oradan ayrılmasından bir süre sonra şüphelilerin olay yerine geldiği, aracı kısa sürede açtıkları ve içine binip oradan ayrıldıkları görüldü.